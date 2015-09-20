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محافظ الغربية يشدد على المتابعة لمنع حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز

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محافظ الغربية يشدد على المتابعة لمنع حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز محافظ الغربية يشدد على المتابعة لمنع حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز
أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قرارا بتشكيل لجنة من إدارة شئون البيئة ورؤساء المدن والأحياء للمرور الدورى ومتابعة أعمال اللجان المكلفة بالعمل الليلى، لمنع حرق المخلفات الزراعية بالحقول، وتكاتف جميع الأجهزة المعاونة للقضاء نهائيا على السحابة السوداء، حتى تكون محافظة الغربية سباقة والأقل تعرضا لتلوث الهواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ وحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة والدكتور عصام الدين عامر رئيس جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء المدن والأحياء، لمناقشة وعرض الخطط البيئية لمواجهة التلوث الناتج عن حرق قش الأرز لموسم 2015 حيث بلغت المساحة التى تمت زراعتها هذا العام 108 آلاف و368 فدانا.

وتضمنت الخطة مكافحة تلوث الهواء بالمحافظة ومتابعة التفتيش على حرق المخلفات الزراعية والتعامل مع الصناعات والأنشطة الملوثة للبيئة وعمل حملات لمتابعة عوادم السيارات ومقالب القمامة ومصانع تدوير المخلفات.

وأكد المحافظ دور أئمة المساجد فى توعية المواطنين من خلال الخطب والدروس الدينية ومدى تأثير حرق المخلفات الزراعية على صحة المواطنين، كما أكد أيضا دور مديرية الصحة لعمل دورات تدريبية وندوات إرشادية، لتجنب الآثار الصحية الضارة من تلوث الهواء نتيجة حرق المخلفات الزراعية.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير محاضر لـ87 حالة مخالفة حتى الآن وأنه يعمل على متابعة مكافحة السحابة السوداء من خلال المرور على الحقول فى مختلف قرى المحافظة حيث تقوم الأقمار الصناعية التى تعمل بدرجات الحرارة برصد أى مكان يقوم بالحرق حتى فى العزب الصغيرة.

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مصر 365