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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الأراضى الزراعية وسط قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الأراضى الزراعية وسط قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الأراضى الزراعية وسط قطاع غزة

غزة /أ ش أ/


>أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الأحد) نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه الأراضى الزراعية شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة.
>وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة بموقع "أبو مطيبق" العسكرى داخل الشريط الحدودى شرق مخيم المغازى فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه أراضى المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
>وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى إطلاق النار بشكل يومى تجاه المزارعين فى أراضيهم والصيادين قبالة سواحل غزة، كما تقوم بعمليات توغل فى مناطق متفرقة من قطاع غزة.
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