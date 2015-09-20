بالصور..استمرار أزمة المهاجرين على الحدود بين كرواتيا والمجر ومقدونيا
>
بدأت كرواتيا تواجه أزمة تدفق اللاجئين إليها من خلال نقل الآلاف منهم إلى حدودها مع المجر وهو ما عمل على خلق أزمة جديدة بين البلدين.
>
كانت دول البلقان قد أغلقت حدودها أمام اللاجئين.
>
قالت كرواتيا أنها وصلت إلى الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية بعد وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى أراضيها خلال 48 ساعة.
>
بدأت كل من المجر وكرواتيا فى تبادل الاتهامات والتهديدات بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع الطوفان البشرى الذى تشهده أوروبا.
>
واصل الآلاف من طالبى اللجوء التدفق إلى حدود البلدين هربا من الحروب فى بلادهم.
>
كانت المجر قد بدأت فى التشديد على دخول اللاجئين وعملت على بناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع صربيا ومقدونيا.
>
يعانى أكثر من 20 ألف لاجئ على حدود كرواتيا من استكمال طريقهم إلى داخل الاتحاد الأوروبى.
>
على الحدود المجرية.
>
اللاجئين على حدود مقدونيا واليونان.
>
أطفال اللاجئين فى أحد مخيمات الإيواء على الحدود المقدونية.
>
على حدود قرية زاكانى فى المجر.
>
المهاجرون واللاجئون يصطفون على متن قطار متجهة إلى صربيا بالقرب من بلدة جيفيجليا عند خط الحدود بين اليونان ومقدونيا.
>
على حدود مقدونيا واليونان.
>
قوات الأمن على الحدود اليونانية.
>
بوابات العبور فى بلدة جيفيجليا عند خط الحدود بين اليونان ومقدونيا.
>
المهاجرون يستقلون القطار فى قرية زاكانى فى المجر.
>