بالصور..خفر السواحل الليبى ينقذ 487 مهاجرا فى يومين

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية أنها أنقذت الأحد 215 مهاجرا بينهم اكثر من 50 امراة كانوا على متن قاربين مطاطيين، بعد يوم من انقاذ 272 مهاجرا من جنسيات عربية كانوا على متن مركب خشبى.

ونقلت وكالة الانباء "وال" الموالية للحكومة غير المعترف بها فى طرابلس عن المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم قوله أن "جهاز حرس السواحل قطاع طرابلس تمكن من انقاذ 215 مهاجر غير شرعى" اليوم.

وأضاف أن المهاجرين "من جنسيات مختلفة" وان "من بينهم أكثر من 50 امرأة، وطفل رضيع، كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية على متن قاربين مطاطيين قبالة منطقة سيدى بنور" على بعد حوالى 15 كلم شمال شرق طرابلس. وذكر قاسم أن "الاجهزة المعنية قدمت خدماتها للمهاجرين الذين ظهرت عليهم علامات الإعياء الشديد، خاصة النساء ".

وجاءت عملية الانقاذ هذه بعد يوم من تمكن قوات خفر السواحل الليبية من ضبط "مركب خشبى وإنقاذ 272 مهاجر غير شرعى من جنسيات عربية مختلفة" كانوا على متنه، بينهم 60 امراة وطفلة فى الخامسة من عمرها، وفقا لقاسم.

وأوضح المتحدث لوكالة الانباء أن "المهاجرين غير الشرعيين كانوا يحملون جنسيات المغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس ومصر وسوريا"، وان "مركب المهاجرين تم ضبطه على بعد ثمانية اميال شمال غرب صبراتة (60 كلم غرب طرابلس) فجر السبت". وتابع قاسم أنه "تم تسليمهم (المهاجرون) إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المنطقة".

وتشهد ليبيا التى تبعد نحو 300 كلم عن ايطاليا فوضى امنية ونزاعا مسلحا بين سلطة معترف بها فى الشرق وسلطة غير معترف بها تدير العاصمة طرابلس، فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التى تفتقد الرقابة الفعالة فى ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع الدائر فى البلاد.

والسبت أنقذ اكثر من 4500 مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى اوروبا من السواحل الليبية، خلال 21 عملية مختلفة، كما اعلن خفر السواحل الايطاليون.

وعبر اكثر من 430 الف مهاجر ولاجئ البحر المتوسط منذ يناير ولقى نحو 2748 حتفهم أو فقدوا بحسب اخر ارقام المنظمة الدولية للهجرة التى نشرت فى 11 سبتمبر الجارى. وقد وصل نحو 310 آلاف منهم إلى اليونان و121 الفا إلى ايطاليا بحسب المنظمة الدولية للهجرة.



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