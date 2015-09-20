حركة فتح تنظم وقفة لدعم صمود أبناء القدس أمام مبنى جامعة الدول العربية

أعلنت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى مصر ، اليوم الأحد، عن تنظيم وقفة تضامن ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس المحتلة وتنديدا بجرائم إسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مبنى جامعة الدول العربية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأكدت الحركة فى بيان صحفى -حصل اليوم السابع على نسخة منه- أنه "رفضاً لسياسات التهويد، ورفضاً للهجمة الهمجية الشرسة التى تشنها حكومة الاحتلال الصهيونى، وعصابات المستوطنين على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تدعوكم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فـتح" فى جمهورية مصر العربية لوقفة تضامن ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطينى العربى فى مدينة القدس.