قوات الشرعية تتقدم باتجاه سد مأرب وتسيطر على التلال المحيطة بعد معارك مع الحوثيين

تقدمت قوات الشرعية فى اليمن باتجاه سد مأرب وسيطرت على التلال المحيطة به بعد معارك مع الحوثيين وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن قائد قوات الأمن الخاصة اليمنية العميد عبده الصياغى، قال إن قوات الشرعية تقف على مشارف سد مأرب.

كما أن الناطق باسم قوات التحالف المشتركة، التى تقودها السعودية، اتهم العميد أحمد عسيرى، الرئيس اليمنى المخلوع على صالح وميليشيات الحوثى بإعطاء الفرصة لعناصر القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية للتواجد فى اليمن بهدف إسقاط الدولة.