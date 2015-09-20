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الحوثيون يفرجون عن ستة أجانب بينهم 3 أمريكيين

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الحوثيون يفرجون عن ستة أجانب بينهم 3 أمريكيين الحوثيون يفرجون عن ستة أجانب بينهم 3 أمريكيين
افرج المتمردون الحوثيون الاحد عن ستة اجانب كانوا يحتجزونهم، بينهم ثلاثة امريكيين وسعوديان وبريطاني، فيما توجه الاجانب المفرج عنهم برفقة وفد تابع للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى مسقط بحسبما افادت مصادر امنية وأخرى من الحوثيين.

وقال مسئول في التمرد لوكالة فرانس برس ان الحوثيين "افرجوا عن ستة رهائن هم ثلاثة اميركيين وسعوديان وبريطاني، وهم على متن طائرة عمانية تتجه إلى مسقط".

من جانبه، قال مصدر امني ان "ستة اجانب على متن طائرة تتجه إلى مسقط برفقة الوفد الحوثي والمؤتمر" الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، الذي توجه إلى العاصمة العمانية للمشاركة في محادثات برعاية الامم المتحدة حول النزاع في اليمن.

وفي مطار صنعاء، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، وهو جزء من الوفد المتجه إلى مسقط، ان تسليم الاجانب إلى عمان "نعم ممكن" اليوم الاحد.

فيما أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اليوم الأحد مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود، في تبادل لإطلاق النار مع المتمردين اليمنيين في منطقة نجران ( جنوب غرب) المملكة.

وقال اللواء منصور التركي، في بيان اليوم، إن إحدى دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تعرضت لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الأحد حيث تم الرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأوضح اللواء التركي أن "تبادل إطلاق النار نتج عنه استشهاد الجندي أول /حسين مهدي ال حارث والجندي أول/ علي إبراهيم الخالدي".

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان المملكة عن مقتل ثلاثة أجانب وإصابة 28 بمقذوف من داخل الأراضي اليمنية.
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مصر 365

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