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بالصور..طائرات التحالف تقصف مدرسة الحرس الجمهورى شمال صنعاء

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بالصور..طائرات التحالف تقصف مدرسة الحرس الجمهورى شمال صنعاء بالصور..طائرات التحالف تقصف مدرسة الحرس الجمهورى شمال صنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى، اليوم الأحد، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضح شهود عيان أن الطائرات استهدفت مقر مدرسة الحرس فى حى الجراف شمال صنعاء بجوار الأكاديمية العسكرية.

كانت طائرات التحالف قد توقفت أمس عن قصف مواقع للميليشيات فى صنعاء بعد القصف العنيف الذى استهدف مواقع كثيرة تابعة لهم طوال أمس الأول.
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