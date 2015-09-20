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"الآداب"تضبط أكبر شبكة"شواذ"وطيار فى أحضان ساقطتين و13 محرضة على الفسق

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شنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى حملة على الشقق المفروشة بالقاهرة الكبرى وحملات عامة استعدادا للعيد، أسفرت عن سقوط أكبر للشواذ و 4 شبكات دعارة.

كانت البداية بحملة قادها اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، وضمت العقيد إبراهيم الطويل والعقيد عصام أبو عرب والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم عمر مطر والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف رجال مباحث الآداب .

الحملة ضبطت أكبر شبكة للشواذ تضم 11 شابا داخل شقتين فى العجوزة مخصصة حيث يستقطبون إليهما زبائنهم من خلال الإعلان عن أنفسهم لممارسة الشذوذ الجنسى مقابل 1500 جنيه للفرد، وبتفتيش الشقتين ضبطت القوة أعضاء تناسلية ذكرية وشعر مستعار وملابس نسائية داخلية وخارجية ومبالغ.

كما تمكنت الحملات من ضبط طيار مدنى فى أحضان ساقطتين داخل شقة مفروشة بالمهندسين مقابل 4 آلاف جنيه، وسقوط خليجى يمارس الجنس مع سيدة من الحوامدية كان وفق اتفاق بينهما على قضاء 4 أيام مقابل 10 آلاف جنيه.

كما ضبط رجال مباحث الإدارة شابين خليجين مع فتاة أردنية أثناء ممارستهم الرذيلة داخل شقة مفروشة مقابل 5000 دولار للفتاة وذلك بعد الاتفاق فيما بينهم فى الأردن على ارتكاب جريمتهم فى .

كما ضبطت الحملة 13 فتاة بملاهى ليلية أبرزها "الكنج" المنار فى المهندسين وملهى بالهرم وحبست النيابة فى هذه الواقعة 5 فتيات منهن 4 أيام على ذمة التحقيق.

أيضا ضبط رجال مباحث الآداب ديرا وصاحب كافية "لوكيشن " بجوار نادى الزمالك بسبب عدم صدور تراخيص للكافيه ولتقديم الأطعمة والمشروبات وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن اعتراض القائمين على الكافيه للقوة حال دخولها إليه، وبعرض المسئول عن الكافيه على النيابة أخلت سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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