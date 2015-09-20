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مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية

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مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية
أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن الانفجار الذى وقع بشارع أحمد عرابى، أدى إلى تهشم سيارة ملاكى تماماً، وكان يستهدف كشك أمنى بجوار مكتب تصديقات العجوزة، التابع لوزارة الخارجية.

كان انفجار وقع منذ قليل بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وانتقل فريق من الحماية المدنية والمفرقعات، للوقوف على ظروفه وملابساته، وفرض رجال الأمن كردونا حول موقع الانفجار لتمشيط المنطقة، بحثاً عن أية عبوات ناسفة أو أجسام غريبة وإغلاق الطريق، لحين انتهاء التمشيط.


>- انفجار عبوة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين..و كردون أمنى لتمشيط المنطقة
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