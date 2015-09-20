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بالصور.. وزير الداخلية يقبّل أحد أقارب شهيد سيناء عقب تشييع جثمانه

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حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على تقديم العزاء لأسرة شهيد الواجب العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش وتقبيل أحد أقاربه، عقب تشييع جثمانه فى جنازة عسكرية.

كان مجهولون أطلقوا الرصاص على العميد بشارع الخزان دائرة قسم شرطة ثالث العريش، ما أسفر عن استشهاده متأثراً بإصابته.

الوزير يقبل أحد أقارب الشهيد -اليوم السابع -9 -2015
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الوزير يقبل أحد أقارب الشهيد

وصور أخرى أثناء الصلاة على الشهيد -اليوم السابع -9 -2015
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وصور أخرى أثناء الصلاة على الشهيد

لقطة من الجنازة العسكرية -اليوم السابع -9 -2015
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لقطة من الجنازة العسكرية


>- وزير الداخلية والقيادات الأمنية يشيعون جثمان شهيد سيناء فى جنازة عسكرية

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