الجيش: رئيس الأركان أجرى مباحثات ناجحة بلندن فى التعاون العسكرى والأمنى

عاد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الناجحة للعاصمة البريطانية لندن، والتى أجرى خلالها العديد من المباحثات المهمة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى مع كبار المسئولين البريطانيين، والتقى خلالها رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية الفريق نيوكلاس هيوتون، وتناول عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء الحرب على الإرهاب، وزيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأعلنت القوات المسلحة، فى بيان رسمى، أن اللقاء مع مايكل فالون وزير الدفاع البريطانى عكس مدى التقارب فى وجهات النظر بين الجانبين فى العديد من القضايا، فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، كما التقى الفريق محمود حجازى بمستشار الأمن القومى البريطانى، ومديرى أجهزة المخابرات البريطانية.

كما زار رئيس الأركان مقر قيادة وحدات القوات الخاصة البريطانية، وشاهد عددا من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية التى تتطلب مستوى عالٍ من المهارة والاحتراف والعمل فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، كما زار وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش البريطانى، والتى تضم عناصر من القوات المسلحة المصرية فى تدريبات مشتركة للتعايش مع الجانب البريطانى، وأشاد بما لمسه من مستوى عالٍ من التفاهم والتعاون بين الجانبين بما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ المهام وفقا لأرقى النظم العلمية والتكنولوجية.

وحققت الزيارة العديد من النتائج المثمرة على صعيد التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية فى العديد من المجالات.