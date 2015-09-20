زكى بدر: قرار منع ذبح الأضاحى فى الشوارع يسرى على محافظة القاهرة فقط

أشاد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بقرار الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بعدم ذبح الأضاحى فى الشارع مع فرض غرامة 5 آلاف جنيه، مؤكدا أنه يأتى ضمن الإجراءات التنظيمية لتنظيف الشوارع قائلا: "الناس بتدبح ومش بتمسح الدم والإجراءات دى عشان ننضف الشوارع".

وأضاف وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه لن يتم تعميم القرار على باقى المحافظات، حيث إن لكل محافظة طبيعتها الخاصة، مشيرا إلى أن هذه تجربة وسيتم تقييمها، وسيتم بحث زيادة عدد المجازر فى المستقبل لاستيعاب الأضاحى الذى سيتم ذبحها.

وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة هى أقل المحافظات التى تفاعلت مع مبادرة "مشروعك" المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية، لافتا إلى أنه اطلع اليوم على إحصائيات المشروع وسيتم الوقوف على سلبيات المشروع وحلها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية ليتناسب مع الدستور موضحا أنه لا داع لاستعجال إقراره، وأنه لا بد من انتظار البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن تعيين معاونين شباب للمحافظين يلزم إكسابهم الخبرة الكافية أولا حتى يكون لهم دورا بارزا فى المجتمع.

>