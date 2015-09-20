النيابة تعاين انفجار أحمد عرابى..ومصادر:العبوة كانت فى شباك مكتب التصديقات

انتقلت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، إلى موقع الانفجار الذى استهدف كشك أمنى بجوار مكتب تصديقات العجوزة التابع لوزارة الخارجية فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، ما تسبب فى تهشم سيارة ملاكى وإصابة مواطن بشظايا فى رأسه قبل نقله إلى المستشفى.

وأكدت مصادر أمنية من موقع الحادث لـ"اليوم السابع"، أن مجهولين زرعوا العبوة فى أحد نوافذ مبنى مكتب تصديقات العجوزة، لذى كان خاليا من الموظفين إثر انتهاء ساعات العمل فى الـ2 من ظهر اليوم.

كان انفجار وقع فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وانتقل فريق من الحماية المدنية والمفرقعات وفرضوا كردون أمنى لتمشيط المنطقة مع إغلاق الطريق لحين انتهاء التمشيط.

- انفجار عبوة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين..و كردون أمنى لتمشيط المنطقة

- مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية