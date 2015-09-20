المتحدث باسم وزارة الصحة: إصابة شخصين فى انفجار أحمد عرابى بالمهندسين

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إصابة اثنين فقط، فى انفجار ميدان سفنكس بالمهندسين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأحد.

وانفجرت عبوة منذ قليل فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وانتقل فريق من الحماية المدنية والمفرقعات لمكان الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته.

وفرض رجال الأمن كردونا حول موقع الانفجار، تمهيدا لتمشيط المنطقة، بحثاً عن أية عبوات أو أجسام غريبة أخرى.

- مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية

- انفجار عبوة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين..و كردون أمنى لتمشيط المنطقة