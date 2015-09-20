مطار القاهرة ينهي استعداداته لعودة حجاج بيت الله الحرام

أعلن اللواء طيار أحمد جنينه، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنهاء مطار القاهرة الدولي استعداده لاستقبال رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 25سبتمبر الجاري، ومؤكدًا على ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

وقال جنينه أن هناك تنسيقًا مع كافة الجهات المسئولة خلال رحلات العودة، وتيسير الإجراءات لهم وخاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، حيث سيتم توفير سيارات كهربائية لهم إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.

وأكد أيضًا إنه تم تجهيز خيمة بمساحة 230 مترـ وتستوعب حوالي 150 فردًا أمام صالة الوصول رقم 1 بمبنى الركاب 1، وهي خيمة مستديمة مزودة بتكيفات وكافيتريا لخدمة المستقبلين، وذلك لتفادي حرارة الشمس وبرودة وأمطار الشتاء، وقد صممت بصورة مشرفة تليق بمطار القاهرة الدولي وتم التصميم على أفضل مستوى.

أوضح أن هناك غرفة عمليات تعمل طوال الـ24 ساعة، لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي تطرأ، والعمل على وضع الحلول الفورية لها.