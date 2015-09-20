بالصور.. النمنم: زيارة وزير الثقافة السابق ترسى دعائم العمل المؤسسي

أشاد حلمى النمنم وزير الثقافة الجديد،بالزيارة التى قام بها اليوم الأحد بمقر مكتبه بالزمالك، الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة السابق،ووصفها بانها ترسي دعائم العمل المؤسسي الذي يعلو فوق أي اعتبار ،ولا يهدف إلا للصالح العام للدولة

وقدم النبوي التهنئة لوزير الثقافة الجديد على توليه مسئولية وزارة الثقافة المصرية، وناقشا معا عددا من الملفات والمشروعات الى بدأت خلال فترة توليه المسئولية.

ومن جهته أكد “النمنم” أن مصر تشهد لحظات فارقة وتكتب تاريخا جديدا في هذه المرحلة الراهنة ، فهناك تحديات تتطلب تضافر كافة الجهود كل في موقعه سواء داخل الوزارة أو خارجها بدافع المسئولية الوطنية، وأشاد بزيارة النبوي.

وفى نهاية اللقاء، تمنى النبوي للكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الجديد، التوفيق في عمله، مؤكدا ثقته أنه سيقدم كل ما يعود بالنفع على الحياة الثقافة المصرية في مواجهة الأخطار الفكرية التى تواجهها البلاد، مشيرا إلى أنه لم يعمل طوال فترة توليه مهمة الوزارة إلا بما ارتضاه ضميره الوطني والصالح العام.