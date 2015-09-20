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قرعة الدوري - الأهلي يبدأ بمواجهة الجيش.. والزمالك مع دجلة

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قرعة الدوري - الأهلي يبدأ بمواجهة الجيش.. والزمالك مع دجلة قرعة الدوري - الأهلي يبدأ بمواجهة الجيش.. والزمالك مع دجلة

أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز عن وقوع الأهلي في مواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الأول من المسابقة، والزمالك ضد وادي دجلة.

وأجريت القرعة اليوم الأحد في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويلعب الزمالك حامل اللقب أمام وادي دجلة في الأسبوع الأول، ويواجه وصيفه الأهلي طلائع الجيش.

وجاءت باقي مباريات الأسبوع الأول كالتالي: الداخلية ضد المقاولون العرب، للمقاصة مع اتحاد الشرطة، المصري وبتروجيت، غزل المحلة وسموحة.

ويلعب أسوان الصاعد حديثا مع الاتحاد السكندري، والصاعد الآخر الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي، وأخيرا مواجهة قوية بين إنبي وحرس الحدود.

ومن المقرر، أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم 21 أكتوبر المقبل.

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