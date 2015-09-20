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قرعة الدوري – تعرف على جدول مباريات الأهلي.. نهاية نارية

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قرعة الدوري – تعرف على جدول مباريات الأهلي.. نهاية نارية قرعة الدوري – تعرف على جدول مباريات الأهلي.. نهاية نارية

يصطدم الأهلي في أخر 3 جولات من الدور الأول للموسم الجديد من الدوري المصري بفرق جماهيرية من العيار الثقيل.

أسفرت فعاليات سحب قرعة الدوري للموسم الجديد بمواجهات للأهلي ضد الإسماعيلي في القاهرة ضمن الجولة الـ15.

ثم يسافر الأهلي لمواجهة زعيم الثغر الاتحاد السكندري في الجولة 16 من الدوري قبل القمة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في مباراة يعتبر النادي الأحمر مستضيفها في الجولة 17 من الموسم.

البداية

أما عن بداية الأهلي فستكون ضد طلائع الجيش ثم غزل المحلة الشهير بمضايقاته للقلعة الحمراء بسبب خططه الدفاعية.

بعد ذلك يصطدم الأهلي ببتروجيت في السويس ومباراة جديدة بين الفريقين بعدما فاز رجال فتحي مبروك في نصف نهائي كأس بثلاثة أهداف لهدف.

بعدها مباراة صعبة للأهلي، إذ يلتقي مع إنبي في الجولة الخامسة.

فترة صعبة

وسيلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الجولة السابعة ثم يصطدم بسموحة وبعدها حرس الحدود فوادي دجلة خلال فترة ليست سهلة للشياطين.

ويبحث الأهلي عن اللقب رقم 38 في مسابقته المفضلة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على جدول الأهلي كاملا:

1. طلائع الجيش ضد الأهلي

2. الأهلي ضد غزل المحلة

3. بتروجيت ضد الأهلي

4. الأهلي ضد المقاصة

5. إنبي ضد الأهلي

6. الأهلي ضد اتحاد الشرطة

7. المصري ضد الأهلي

8. الأهلي ضد سموحة

9. الأهلي ضد حرس الحدود

10. وادي دجلة ضد الأهلي

11. الأهلي ضد أسوان

12. الإنتاج الحربي ضد الأهلي

13. الأهلي ضد المقاولون العرب

14. الداخلية ضد الأهلي

15. الأهلي ضد الإسماعيلي

16. الاتحاد السكندري ضد الأهلي

17. الأهلي ضد الزمالك

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فيديو اليوم السابع

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