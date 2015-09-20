قرعة الدوري – تعرف على جدول مباريات الزمالك.. مواجهات مبكرة مع المعلم وميدو

يلتقي حامل اللقب الزمالك مبكرا مع مدربيه السابقين أحمد حسام "ميدو" وحسن شحاتة في جدول الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

فقد أسفرت فعاليات قرعة الدوري المصري عن مواجهة مبكرة للزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الموسم.

وبعد اسبوعين فقط سيلتقي الزمالك مع الدراويش في الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة التي يحمل الفرسان لقبها.

المقاولون العرب يقوده المدير الفني المخضرم حسن شحاتة ،في حين تولى المدرب الشاب أحمد حسام "ميدو" مسؤولية الدراويش.

وفيما يلي جدول الزمالك كاملا للدور الأول من الموسم:

1. الزمالك ووادي دجلة

2. أسوان والزمالك

3. الزمالك والإنتاج الحربي

4. المقاولون العرب والزمالك

5. الزمالك والداخلية

6. الإسماعيلي والزمالك

7. الزمالك والاتحاد السكندري

8. حرس الحدود والزمالك

9. طلائع الجيش والزمالك

10. الزمالك وغزل المحلة

11. بتروجيت والزمالك

12. الزمالك ومصر للمقاصة

13. إنبي والزمالك

14. الزمالك والشرطة

15. المصري والزمالك

16. الزمالك وسموحة

17. الأهلي والزمالك