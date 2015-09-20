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بالصور.. 80 ألف جنيه من الأورمان لزواج الأيتام بالمنيا

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بالصور.. 80 ألف جنيه من الأورمان لزواج الأيتام بالمنيا بالصور.. 80 ألف جنيه من الأورمان لزواج الأيتام بالمنيا

أثناء توزيع المبالغ علي اليتيمات

 

وزعت جمعية الأورمان اليوم مساعدات مالية لعدد 16 عروسة من الفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج من أبناء محافظة المنيا، بواقع 5 ألاف جنيه لكل عروسة، بإجمالي 80 ألف جنيه، وذلك بحضور عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام المحافظة، وسيد الشوربجي مدير فرع جمعية دار الأورمان، وعدد من الأهالي المستحقين للمساعدات.

أكد السكرتير العام على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع وخاصة الجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء من الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة و محدودي الدخل ورعاية حقوق الفقراء والمحتاجين والأولى بالرعاية.

و قال مدير فرع جمعية الأورمان أن الحالات تم اختيارها بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وجاءت بعد إجراء بحث إجتماعي للحالات المستفيدة وبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية.

 

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