رفض 19 طعن بالقضاء الإداري في قنا‎

رفضت محكمة القضاء الإداري بقنا، والتي يرأسها المُستشار جلال إبراهيم، اليوم “الأحد”، 19 طعنًا، كان قد تقدم به المرشحين بعد قرار استبعادهم من الكشوف الانتخابية.

وكانت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار جمال موسى، قد أعلنت الكشوف الشبه نهائية للمُتقدمين للترشيح في الدوائر الـ7 بمحافظة قنا، حيث بلغ عددهم 192 مرشحًا، واستبعاد 16 مرشحًا، من بينهم:” 6 مرشحين لتعاطيهم المخدرات، و10 لعدم استيفاء أوراقهم المطلوبة”، فيما تقدم 3 أخرين للقضاء الأداري، لتغيير صفتة الحزبية، بعد ورود خطأ فى الصفة الحزبية بالكشوف الانتخابية، فقررت المحكمة رفض جميع الطعون المُقدمة.