إزالة 219 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي- بمحافظة المنيا، من رفع وإزالة عدد 219حالة تعدي على الأرض الزراعية على مدار أُسبوع، وذلك خلال حملات الإزالة، التي تجري على مستوى جميع مراكز المُحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المُحافظة .

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا، الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة عدد 83 حالة تعدي على أملاك الدولة بحي شرق مدينة ملوي، وعدد 76 حالة تعدي بقرية أبشادات، وعدد 19 حالة بقرية دروة وجلال الغربية، وذلك على مساحة 15 قيراط و16 سهم، وعدد 31 حالة تعدي بقرية الروضة، منها:” 19 حالة تعدي على أراضي زراعية، بمساحة 15 قيراط و4 سهم، وعدد 11 حالة تعدي على أراضي أثار، وعدد 10 حالات بالطريق الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى حالة تعدي أخرى على أملاك دولة” .

ووجه “زيادة”، بضرورة استمرار الحملات، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أية حالة تعدي في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المُخالفين ، و إزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .