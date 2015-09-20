بالصور.. تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة في الوادي الجديد‎

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحات 132105 م2، لإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة على أرض المحافظة .

وأكد عشماوي أن التخصيصات تشتمل على مشروعات خدمية ومرافق عامة متنوعة، وذلك بواقع مساحة 6000م2 لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد أزهري للتعليم باللغات الأجنبية بمركز الداخلة، كما خصص المجلس مساحة 7500م2 لصالح الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، لإقامة محطتين تنقية مياه شرب بواقع 3000م2 لمدينة الفرافرة ومساحة 4500م2 لقرية الخير والنماء.

و وافق المجلس أيضاً على تخصيص مساحة 13500 م2 لإقامة 3 محطات تنقية مياه شرب بمركز الخارجة بواقع 4500م2 بقرية بولاق و4500م2 بمنطقة السبط الشرقي، وأيضاً 4500م2 بمنطقة حي السلام، كما تم تخصيص مساحة 105م2 لصالح مديرية التضامن الإجتماعي لإقامة وحدة للشئون الإجتماعية بقرية الموهوب بمركز الداخلة، تيسيرًا على المواطنين من مشقة السفر وإنهاء الإجراءات الورقية في نفس مكان إقامتهم، إضافة إلى تخصيص مساحة 25 فدانًا بمركز الداخلة لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإقامة مزرعة سمكية نموذجية لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين على أرض المحافظة بدلاً من جلبها من خارج المحافظة.

وأوضح عشماوي أن الدولة تعمل جاهدة على إقامة المرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.