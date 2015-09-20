انطلاق مبادرة "صبايا سوهاج" الثقافية لتنمية وتشجيع القراءة

انطلقت اليوم الأحد مبادرة صبايا سوهاج، تحت شعار "خد كتابى وهات كتابك"، لتنمية وتشجيع الثقافة، والتى تستمر فعالياتها حتى غد، بحضور أمين عام مؤتمر أدباء مصر الشاعر والناقد الدكتور عبد الحافظ بخيت متولى، وبمشاركة كبيرة من شباب جامعة سوهاج.

وقالت ملك الروح محمد المنسق العام للمبادرة، إنه تم تنظيم معرض للكتب القديمة المجانية بقصر ثقافة محافظة سوهاج، وتم عرض أكثر من 500 كتاب تبرع من مثقفى المحافظة ورؤساء تحرير صحف وأساتذة من جامعة سوهاج، حيث تم تبادل العديد من الكتب وسط إقبال كبير.

وأضافت المنسق العام، أنه تم عرض مجموعة كتب للتنمية الثقافة وتشجيع الشباب على القراءة وزيادة المعلومات، إضافة لقسم خاص للأطفال لعرض إصدارات قصر الندى القديمة، مقدمة الشكر لمدير عام فرع ثقافة سوهاج خالد إسماعيل على تعاونه فى نجاح المعرض.

وأوضحت ملك الروح أنه سيتم غد الاثنين، تكريم كل من شارك فى إقامة المعرض وتسليمهم شهادات تقدير على مجهوداتهم فى نجاح المبادرة.