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رئيس جامعة قناة السويس يهدى درع أسبوع شباب الجامعات لمحافظ الإسماعيلية

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استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونائبى رئيس الجامعة الدكتور طارق راشد رحمى والدكتورة ناهد مصطفى، وذلك فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة.

وأهدى رئيس الجامعة درع أسبوع شباب الجامعات إلى محافظ الإسماعيلية، تقديرًا وعرفانا لجهوده المحافظة والجهاز التنفيذى لخدمة الجامعة .

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس ومرافقوه بدعم المحافظة وتعاونها المثمر مع الجامعة وإسهاماتها فى نجاح أسبوع شباب الجامعات، الذى استضافته جامعة القناة، وشرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقائه بشباب الجامعات والأساتذة على أرض جامعة قناة السويس .

المحافظ يستقبل رئيس الجامعة ومرافقوة -اليوم السابع -9 -2015
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المحافظ يستقبل رئيس الجامعة ومرافقوة

حوار بين المحافظ ورئيس الجامعة -اليوم السابع -9 -2015
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حوار بين المحافظ ورئيس الجامعة

الدتور غراب يهدى درع أسبوع الجامعات للمحافظ -اليوم السابع -9 -2015
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الدتور غراب يهدى درع أسبوع الجامعات للمحافظ

صورة جماعية للمحافظ وقيادات جامعة القناة -اليوم السابع -9 -2015
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صورة جماعية للمحافظ وقيادات جامعة القناة


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