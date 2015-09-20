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محافظ كفرالشيخ:فتح التحقيق فى مخالفة المستثمرين لأنشطتهم بأراضى الخريجين

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محافظ كفرالشيخ:فتح التحقيق فى مخالفة المستثمرين لأنشطتهم بأراضى الخريجين محافظ كفرالشيخ:فتح التحقيق فى مخالفة المستثمرين لأنشطتهم بأراضى الخريجين
أصدر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، تعليماته بفتح التحقيق فى مخالفات أراضى الخريجين لقيام عدد من المستثمرين ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ الذى تعاقد عليه الخريجون ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ إلى ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 118 ﺷﺨصا.

كما قام ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ إلى آخرين، ﻭكما ﺃﻓﺎﺩ تقرير التفتيش المالى بالمحافظة، بأن 35 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ قاموا ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ فى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻂﻘﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭهى ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ.

وقد أمر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، بفتح التحقيق فى هذا الملف ومحاسبة المقصرين والفصل فى هذه المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين للحفاظ على المال العام، مضيفاً أنه لن يترك فاسدا أو مقرا فى موقعه وأن حق الدولة خط أحمر.

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مصر 365