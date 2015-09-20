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طالبتان مصريتان تشاركان بمسابقة فى إيطاليا بمشروع حول كفاءة طواحين الهواء

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طالبتان مصريتان تشاركان بمسابقة فى إيطاليا بمشروع حول كفاءة طواحين الهواء طالبتان مصريتان تشاركان بمسابقة فى إيطاليا بمشروع حول كفاءة طواحين الهواء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس وصول الطالبتين سميرة رمضان، وسماء غريب، إلى إيطاليا، حيث تجرى حاليًا المنافسة فى مسابقة blastoff.

قال أيمن سمير، المسئول الإعلامى لتعليم السويس، إن الطالبتين تمثلان الوفد المصرى بالمسابقة، وهما بمدرسة الصناعات المتقدمة بالسويس، ويشاركان بمشروع عن زيادة كفاءة طواحين الهواء للاستخدام المنزلى.

وأضاف "سمير"، فى تصريحات صحفية، أن المسابقة تقام بالمعرض الأوروبى للعلوم والهندسة المقام فى مدينة ميلان – إيطاليا، ويرافقهما المشروع محمد إبراهيم معلم الفيزياء بالمدرسة والمشرف على المشروع.

يذكر أن الطالبتين حصلتا على المركز الأول بمسابقة جامعة النيل أبريل الماضى بالمركز فى نهائى معرض العلوم والهندسة blastoff والذى أقيم بمشاركة 170 مشروعًا فى مجالات العلوم البيئية والفيزياء والكيمياء ومجالات الطاقة والعلوم الطبية وإعادة التدوير والمياه والزراعة وهندسة الروبوت والتحكم الآلى.

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مصر 365