أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف يمكن علاج عقم الرجال الناتج عن ضعف هرمون التستسترون؟

Google+ Print
كيف يمكن علاج عقم الرجال الناتج عن ضعف هرمون التستسترون؟ كيف يمكن علاج عقم الرجال الناتج عن ضعف هرمون التستسترون؟

أرسل قارئ يقول: أنا رجل عمرى 32 عاما، متزوج منذ حوالى عامين تقريبا ولم يحدث حمل وذهبت لدكتور متخصص فى أمراض الذكورة وطلب تحليل للسائل المنوى والنتيجة التى ظهرت كانت (صفر).

كما أظهرت التحاليل أن هرمون التستستيرون منخفض عن المعدل الطبيعى له بنسبة كبيرة.

وسؤالى هو هل انعدام الحيوانات المنوية يمكن تنظيمه بالعلاج الهرمونى للتستوستيرون؟ أم لا يوجد أمل للعلاج نهائيا؟

يجيب عن هذا السؤال السؤال الدكتور حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: على الرغم من صعوبة حدوث حمل مع تلك الحالة إلا أن العلاج الهرمونى بتعويض النقص فى هرمون التستسترون يمكن أن يحقق فرص نجاح جيدة جدا فى حالة تم اللجوء إلى عملية الحقن المجهرى.

والتى تصلح كثيرا فى تلك الحالات حتى وإن لم نجد حيوانات منوية فى السائل المنوى يمكن الحصول عليها فى الخصية وإجراء العملية بتلك الحيوانات ونسبة نجاح العملية فى تلك الحالة هى نفس النسبة فى الحالات الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365