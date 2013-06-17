كيف يمكن علاج عقم الرجال الناتج عن ضعف هرمون التستسترون؟

أرسل قارئ يقول: أنا رجل عمرى 32 عاما، متزوج منذ حوالى عامين تقريبا ولم يحدث حمل وذهبت لدكتور متخصص فى أمراض الذكورة وطلب تحليل للسائل المنوى والنتيجة التى ظهرت كانت (صفر).

كما أظهرت التحاليل أن هرمون التستستيرون منخفض عن المعدل الطبيعى له بنسبة كبيرة.

وسؤالى هو هل انعدام الحيوانات المنوية يمكن تنظيمه بالعلاج الهرمونى للتستوستيرون؟ أم لا يوجد أمل للعلاج نهائيا؟

يجيب عن هذا السؤال السؤال الدكتور حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: على الرغم من صعوبة حدوث حمل مع تلك الحالة إلا أن العلاج الهرمونى بتعويض النقص فى هرمون التستسترون يمكن أن يحقق فرص نجاح جيدة جدا فى حالة تم اللجوء إلى عملية الحقن المجهرى.

والتى تصلح كثيرا فى تلك الحالات حتى وإن لم نجد حيوانات منوية فى السائل المنوى يمكن الحصول عليها فى الخصية وإجراء العملية بتلك الحيوانات ونسبة نجاح العملية فى تلك الحالة هى نفس النسبة فى الحالات الطبيعية.