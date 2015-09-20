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محافظ الفيوم يأمر بالقبض على جزار للتلاعب بأسعار اللحوم المدعمة

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أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، تكليفات لشرطة مباحث بإلقاء القبض على الجزار القائم على ذبح وبيع اللحوم بمنفذ الشيخ حسن، لتلاعبه بالأسعار.

كما قرر إحالة مشرفى التموين القائمين على العمل بالمنفذ لمتابعة البيع والشراء للتحقيق، لتقصيرهم وإهمالهم فى الأعمال المنوطة بهم.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد قاما بجولة ميدانية للمرور على منافذ بيع اللحوم البلدية المدعمة بمدينة الفيوم، لمتابعة عمليات البيع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتذليل كل العقبات لتتم عمليات البيع والشراء فى سهولة ويسر، بحضور اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الشرطة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 55 جنيها للكيلو الواحد بمناطق الشبان المسلمين، وكوبرى مرزبان، والحواتم، والشيخ حسن، وخلال الجولة أصدر المحافظ تكليفات لمسئولى التموين لمتابعة أعمال البيع وتذليل كل العقبات التى قد تعوق العمل.

وأكد المحافظ أنه سيتم طرح كميات إضافية من العجول البلدية التى يتم ذبحها بالمنافذ أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والتيسير على المواطنين، وتوفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مناسبة فى متناول الجميع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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