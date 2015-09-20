توزيع شيكات دعم الأندية ومراكز الشباب فى الفيوم

وزع المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، الدفعة الأولى من شيكات دعم الأنشطة بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بحضور منير مهدى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.

وقال محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم، إن عدد الأندية ومراكز الشباب المستفيدة 34 ناديا ومركز شباب بقيمة 562 ألف جنيه، منها 122 ألفا لإدارة الفيوم الشبابية، و97 ألفا لإدارة إطسا، و100 ألف لإدارة طامية، و110 آلاف لإدارة أبشواى، و40 ألفا لإدارة سنورس، و93 ألف جنيه لإدارة يوسف الصديق الشبابية.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب لأنها تسهم فى بناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى، مشيراً إلى أن رعاية النشء الصغير تمثل أهمية كبرى لاكتشاف العناصر المتميزة فى كافة المجالات، حيث تصنع الرياضة شباباً لديهم القدرة على تحمل المسئولية، مؤكداً أن الدولة دائماً ما ترعى أبناءها الموهوبين فى المجالات المختلفة وتشملهم بالدعم المادى والمعنوى للمشاركة البناءة فى الارتقاء بهم والاستفادة من قدراتهم فى بناء المجتمع، وأصدر تكليفات لمدير عام الشباب والرياضة بضرورة استخدام مراكز الشباب والأندية كمنارة لتوعيىة الشباب وتثقيفهم سياسياً لحمايتهم من الانجراف خلف الأفكار الهدامة.

وأضاف أن ممارسة الرياضة لابد أن تكون أسلوب حياة، وأن مصر الجديدة التى نسعى إلى بنائها لابد أن تبدأ من الاستثمار فى الشباب حامل لواء الوطن، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد.



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