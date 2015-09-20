ضبط 329 كيلو "لحوم مذبوحة خارج المجازر" بالجيزة قبل العيد

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على7 جزارين يذبحون الماشية خارج المجازر الحكومية وبحوزتهم 329 كيلو من اللحوم.

كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط التموين تفيد بأن جزارين يبيعون لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فداهمتهم حملات تموينية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى وضبطت 7 جزارين بحوزتهم 329 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وحررت لهم المحاضر اللازمة وأحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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