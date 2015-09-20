بالصور.. ضبط 3976 مخالفة مرورية واحتجاز 20 "توك توك" فى 24 ساعة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملة مُكَبَّرَة، لرصد المخالفات المرورية، وضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة ومركبات الـ"توك التوك"، وإزالة التعديات التى تسىء للمظهر الحضارى.

قاد الحملة اللواء عادل زكى، نائب مدير المرور، وعدد من ضباط الإدارة المزودين بأوناش لرفع السيارات، وأسفرت عن ضبط 3976 مخالفات متنوعة ما بين قيادة بدون رخصة ومتنوعات وانتظار خاطئ، و32 مخالفة تجاوز سرعة و1239 مخالفة نموذج 125، إضافة إلى حجز 20 "توك توك"، وفحص 12 حالة اختبار مخدرات، وضبط 3 من المتعاطين أثناء القيادة.



>