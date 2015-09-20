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استورجى يخنق ابنته حتى الموت بسبب شكه فى سلوكها بالهرم

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استورجى يخنق ابنته حتى الموت بسبب شكه فى سلوكها بالهرم استورجى يخنق ابنته حتى الموت بسبب شكه فى سلوكها بالهرم
ألقت قوة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على استورجى خنق ابنته حتى الموت بسبب سوء سلوكها بالهرم .

تلقى المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم الهرم بلاغا يتهم "محمود.ى" - 45 سنة استورجى - بقتل ابنته "شهيرة" - 20 سنة - بسبب شكه فى سلوكها فتوجهت قوة بقيادة العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة وألقت القبض على المتهم واعترف بأنه تشاجر معها أكثر من مرة، وعندما تأكد من سوء سلوكها ربطها بالحبال وخنقها حتى الموت.

تحرر للمتهم المحضر اللازم وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بإحالة المتهم للنيابة، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح الجثة قبل دفنها.

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مصر 365