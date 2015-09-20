بسبب الغيرة التركية نور تغادر صالون مزينها غاضبة

على الرغم من أنها اشتهرت بالرقة وهدوء الطبع، غضبت النجمة التركية سنيم كوبال الشهيرة بنور في "أسرار البنات" من مزينها الخاص إيرهان ديلين، الذي تتعامل معه منذ سنوات.

وسبب غضبها أنّه جعلها تنتظره طويلاً في صالونه، بسبب عارضة الأزياء إليز ساكوتشو أوغلو التي فوجئت بها في الصالون.

والعارضة كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المغني التركي الشهير مراد بوز، وبعد انفصالها عنه بفترة قصيرة ارتبطت بالنجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في "القبضاي" ثم انفصلت عنه.

وكينان هو اليوم حبيب سنيم كوبال الجديد الذي عرفها على عائلته، وتتجه علاقتهما كما يحلل بعض المقربين منهما للزواج ، خاصة بعدإهدائه إياها عقداً مرصعاً بحجر ماسي كبير بمناسبة عيد ميلادها الثامن والعشرين.

وبعد انتظار طويل عبرت سنيم عن غضبها لمزينها الخاص إيرهان قائلة له "كان من الممكن أن تعطيني موعداً مناسباً لا أتواجد فيه مع إيليز، ولا أضطر إلى انتظارك لمدة ساعة وأكثر" . وغادرت سنيم صالونه دون أن تصفف شعرها.