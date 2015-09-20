هذه حقيقة إعلان الشامبو لـ عابد فهد

نفى النجم السوري عابد فهد أن يكون قد شارك في أي إعلان، أو أن يكون الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي يعود لإعلان شامبو كما نشرت مواقع إلكترونية.

وأوضح عابد فهد في دردشة مع "سيدتي نت" اللبس الحاصل قائلاً "بخصوص الضجة التي أثيرت حول الفيديو الذي انتشر، فهو يعود إلى مشهد من مسلسل "البناء 22" للمخرج هشام شربتجي، وليس لإعلان شامبو. وقد تم عرضه خلال التسعينات وحينها كنت في العشرينات من عمري وفي بداية مشواري الفني، ولا أعرف لماذا يتم تداوله على أنه إعلان".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان عابد فهد كان مسلسل" 24 قيراط" للكاتبة ريم حنا الذي عرض في رمضان الفائت، والذي تقاسم بطولته مع الفنانتين سيرين عبد النور وماغي بوغصن.