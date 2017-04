رحيل الروائية الشهيرة جاكي كولينز بعد صراع مع السرطان

توفيت الروائية الأمريكية الشهيرة Jackie Collins عن عمر 77 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وذكرت صحيفة People أن Collins التي فارقت الحياة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، تم تشخيص إصابتها بالسرطان منذ 6 سنوات ونصف، إلا أن ذلك لم يمنعها من متابعة حياتها ونشاطاتها بشكل شبه طبيعي.

وذكرت الصحيفة عينها أن Jackie لطالما عرفت بقوة إرادتها وإصرارها على الحياة، وأكثر ما أعطاها القوة طوال فترة مرضها هو وقوف بناتها الثلاث Tracy و Tiffany و Rory إلى جانبها.

وقالت عائلة الراحلة إنها كانت إيجابية ومحبوبة من الجميع، كما أن خسارتها لن تكون سهلة خصوصاً بالنسبة إلى كل من عرفها وتقرب منها.

من أبرز أعمال Jackie Collins: Hollywood Wives: The New Generation و The Bitch و Paris Connections و During One Night.