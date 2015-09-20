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مخاوف حادة فى إسرائيل من امتداد أحداث الأقصى للضفة الغربية بالكامل

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قال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن رئيس قسم العمليات فى القيادة العامة للجيش الإسرائيلى الجنرال نيتسان الون، حذر اليوم الأحد، مع انتهاء فترة خدمته كقائد للمنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلى من حدوث انفجار فى موضوع الحرم القدسى، وتأثير سكان القدس الشرقية على سكان الضفة الغربية.

وقال الون، إن مسألة الحرم القدسى، التى تشكل عاملا مشتركا لسكان القدس الشرقية والفلسطينيين فى الضفة الغربية، يمكنها أن تقود إلى موجة من أعمال عنف وعمليات هجومية فردية التى يجد جهاز "الشاباك" صعوبة فى إحباطها.

وأوضح المسئول اإلسرائيلى أنه فى سبيل منع ذلك، تم تعريف الفصل بين القطاعات كهدف للجهاز الأمنى، بل تم بذل جهود كبيرة من قبل الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى ومنسق عمليات فى المناطق، الجنرال يوآب مردخاى، لبناء قاعدة تعزل القطاعات عن بعضها.

وعمل رئيس الإدارة المدنية العميد دافيد مناحيم وضباطه، وبشكل متواصل مع جهات مقابلة فى السلطة الفلسطينية، من أجل دفع تسهيلات فى مجالى الاقتصاد والرفاه للسكان الفلسطينيين.

وكان من بين تلك التسهيلات السماح للرجال من سن 50 عاما وما فوق، وللنساء من سن 50 عاما وما فوق، بالدخول إلى إسرائيل، وهو إجراء يستغله اليوم 400 ألف فلسطينى.

كما قررت الإدارة المدنية تخفيض المعايير المحددة للحصول على تصاريح عمل فى إسرائيل للرجال المتزوجين من سن 22 عاما وما فوق، وأتاح ذلك دخول 52 ألف عامل إلى إسرائيل، ودخول 28 ألف عامل آخر إلى مواقع البناء فى المستوطنات.

كما ازداد عدد رجال الأعمال والأطباء الفلسطينيين الذين يدخلون بسياراتهم إلى إسرائيل، وخلال شهر رمضان تم تقديم تسهيلات فى منح التصاريح لمن يرغبون بالصلاة فى الأقصى.

اليوم السابع -9 -2015

نتانياهو

اليوم السابع -9 -2015

جانب من تقرير موقع والا

اليوم السابع -9 -2015

فلسطينيون فى القدس المحتلة

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مصر 365

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