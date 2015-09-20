شاهد في «أحداث بولاق» يستحضر لحظات مقتل شقيقه

قال “نور . ش” الشاهد في قضية “أحداث بولاق أبو العلا” انه شقيق لمتوفي بالأحداث وهو “عبد اللطيف” كما انه شقيق مصاب آخر وهو “محمد ” ، وتابع بأن شقيقاه كانا يعملان بمنطقة “العتبة” وعند علمهما بتوتر الأوضاع قررا الرجوع لـ”إمبابة” عبر شارع “26 يوليو”.

وأضاف الشاهد بأنه تلقى مكالمة تفيد إصابة شقيقه و نقله لمستشفى “معهد ناصر” لينتقل على الفور إلى هناك فيطالبه الأطباء بالهدوء ريثما ينتهوا من محاولاتهم لإسعاف شقيقه ليخبروه بعد قليل بمقتله، وتابع بأن شقيقه “محمد” تلقى رصاصة إخترقت إحدى جانبي جسده لتخرج من الجانب الآخر ليؤكد بأن “محمد” بعد أن إستعاد وعيه أخبره بأن من كانوا فوق الكوبري هم من أصابوه وقتلوا شقيقه.

وفي سياق متصل إستمعت المحكمة للشاهد “يوسف . ع” أحد المجني عليهم في الأحداث محل القضية والذي إستهل شهادته بالإشارة إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمين أو المجني عليهم ولكنه كان أحد مصابي الواقعة.

وبدء الشاهد في الواقعة لافتاً بأنه كان يوم الحادثة في شارع “الفرنساوي” مكان سكنه بمنطقة “بولاق” ليحضر بعض الطعام ليفاجئ بإطلاق النيران من جهة الكوبري، ليقرر التوقف فتباغته رصاصه لتصيب ذراعه الأيسر فتخترق بطنه ليقوم أهالي المنطقة الذين يعرفونه بإستقلال سيارة ونقله للمستشفى والتي كانت “معهد ناصر”.

ولفت الشاهد إلى أن المسيرة محل القضية والتي خرجت يوم السادس عشر من أغسطس قبل عامين، كانت تطلق النار على الناس من أعلى كوبري 15 عبر “ثقب مستدير” موجود بأعلى الكوبري.