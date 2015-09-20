كشف لغز سرقة خزينة شركة بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف لغز سرقة خزينة إحدى الشركات بمنطقة مصر الجديدة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغًا من محمد حسن 34 سنه محامى شركة رست بور لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية بن الخطاب يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي 301 ألف جنيه ، 4677 دولار أمريكي من داخل خزينة الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة وبالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وتم أخطار اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وأمر بسرعه ضبط مرتكبى الواقعة.

> وبإعداد خطة بحث إشراف عليها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبمناقشة أمين خزينة الشركة المدعو طارق على محمد 38 سنهه قرر بأنه بتاريخ 15/الجاري اليوم السابق على اكتشاف الواقعة وعقب خروجه من الشركة مستقلًا سيارة ميكروباص وسيرها بمنطقة الألف مسكن اعترضت طريقها سيارة اجرة لم يتمكن من التقاط أرقامها ترجل منها عدد 4 أشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى “فرد خرطوش ” قاموا بتهديده وإكراهه على استقلال السيارة صحبتهم وتوجهوا إلى منطقة مساكن الشروق خلف النادى الأهلى واستولوا منه على حقيبة يده وبداخلها هاتف محمول ، مبلغ مالى ، مفاتيحه الخاصة من بينها مفاتيح خزينة الشركة واحتجزوه داخل السيارة ، ثم أطلقوا سراحه وعلل عدم قيامه.

و أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من :- (خالد محمد على 26 سنه سائق موظف سابق بذات الشركة ونجل شقيق أمين الخزينة،محمد محمود محمد 25 سنه عاطل وعمر سيد ياسين سنه 28 سائق ومحمود رمضان، ومحمود بسيس عبد الحميد 23 سنه عاطل، محمد عبد المقصود محمود 22 سنه عاطل).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثالث وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضاف الأول بأنه نظرًا لسابقة فصله من الشكة بسبب قيامه بسرقة مبلغ 10 ألاف جنيه من عمه “أمين الخزينة” وتسبب الأخير فى فصله ولعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة خطط للانتقام منه وسرقة ما بداخلها من أموال بالاشتراك مع باقى المتهمين حيث تتبعوا أمين الخزينة عقب خروجه من الشركة وقام المتهمين من الثالث إلى السادس باستيقاف السيارة التي كان يستقلها، واستولوا على حقيبة يده كرها عنه تحت تهديد سلاح ناري واحتجزوه حتى تمكن كلا من الأول والثانى من الدخول لمقر الشركة باستخدام المفاتيح المستولى عليها وسرقة ما بالخزينة ثم أطلقوا سراحه وبمواجهة الثالث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

> تم بإرشاد المتهم الول ضبط مبلغ 202470 جنيه ، 46770 دولار ، 44 طلقة خرطوش عيار 12 مم ، عدد 21 طلقة عيار 7.62 ×39مم ، 12 سلاح أبيض، كما تم بإرشاده الثالث ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة رقم ق و هـ 431 أجرة بيضاء اللون ماركة BYD يعمل عليها كسائق.

وأضاف بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .