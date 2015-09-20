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تأجيل محاكمة المتهمين في “أحداث بولاق أبو العلا” لـ12 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين في “أحداث بولاق أبو العلا” لـ12 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين في “أحداث بولاق أبو العلا” لـ12 أكتوبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم، محاكمة 104 متهماً في القضية المعروفة إعلامياَ بــ”أحداث بولاق أبو العلا”، لجلسة 12 أكتوبر لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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