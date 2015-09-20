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مرشح "مستقبل وطن" بشبين القناطر: حل مشاكل الصحة والتعليم أهم أولوياتى

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قام محمد الكومى مرشح البرلمان عن حزب مستقبل وطن بدائرة شبين القناطر بعقد مؤتمر بقرية الشوبك وسط تجمع عدد من شباب وأهالى القرية للتعريف ببرنامجه الانتخابى.

وناقش الكومى مع أهالى الدائرة برنامج الحزب، مؤكدا أنه سيعمل على حل مشكلات الصحة والتعليم داخل قرى المركز وأنهما من أهم أولويات برنامجه الانتخابى فى حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والعمل على مشاركة الشباب فى الحياة السياسية والدفع بهم فى الانتخابات المحلية المقبلة لأنهم الاجدر والأكثر حماسا لحل مشكلاتهم.

وقال المرشح المحتمل إن حزب مستقبل وطن أسس على قاعدة تمكين الشباب وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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