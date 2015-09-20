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محافظ دمياط يتقدم جنازة عسكرية رمزية لشهيد سيناء بمسقط رأسه فى فارسكور

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محافظ دمياط يتقدم جنازة عسكرية رمزية لشهيد سيناء بمسقط رأسه فى فارسكور محافظ دمياط يتقدم جنازة عسكرية رمزية لشهيد سيناء بمسقط رأسه فى فارسكور
شيع أهالى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط جنازة الشهيد محمد طارق أبو الفرح، ابن مدينة فارسكور، فى جنازة رمزية بدون جثمان بعد صلاة الظهر وسط تكبيرات من الأهالى، بحضور اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن الجنازة العسكرية ردا لجميل الشهيد الذى ضحى بنفسه من أجل وطنه وتقديرا وتعظيما لقيمة الوفاء للشهداء .

وكان المحافظ قد وافق على إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس المدينة، وقدم واجب العزاء لأهل الشهيد داعيا الله أن يتغمده فى واسع رحمته.

يذكر أن الشهيد استشهد على يد الإرهاب الأسود الجمعة قبل الماضية بسيناء، ولم يستدل على جثمانه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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