بالصور.. إقبال مواطنى الإسكندرية على شراء اللحوم من منفذ بيع المحافظة

شهدت منفذ بيع اللحوم التابع للمحافظة بمنطقة محطة مصر ، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لشراء اللحوم البلدى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ سعر بيع اللحوم البلدى بمنفذ بيع المحافظة وهو الأشهر بالإسكندرية إلى 55 جنيها سعر الكيلو الشمبرى، بينما يبلغ سعر لحوم الضانى 58 جنيها للكيلو وهو الأكثر بيعاً بالمنفذ.

وقال عبدالرحيم حسين أحد المواطنين، أن الإقبال كبير على منفذ بيع اللحوم بمحطة مصر، حيث ينتظر المواطنون فى طوابير طويلة بعد صلاة الفجر مباشرة لشراء اللحمة.

وطالب حسين بضرورة تكثيف العمل بمنفذ البيع التابع للحكومة لكى يكفى احتياجات المواطنين وزيادة عدد العمال والجزارين داخل منفذ البيع حتى يتيح للجميع الشراء فى أسرع وقت بدون الوقوف فى أدوار تستمر ساعات.



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