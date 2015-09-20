بالصور..مرشحو الإسكندرية يبدأون الدعاية بالتهنئة بعيد الأضحى

انتشرت لافتات بالإسكندرية لتهنئة المرشحين بعيد الأضحى المبارك فى جميع الدوائر الانتخابية خاصة فى وسط المدينة بدائرة العطارين وكرموز، بالإضافة إلى دوائر العامرية والدخيلة غرب الإسكندرية.

وأقدم مرشحو الأحزاب السياسية منها حزب الوفد على تهنئة المواطنين بالإسكندرية بعيد الأضحى، وانتشرت لافتات بأسماء المرشحين فى الدوائر الانتخابية خاصة على أماكن منافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة أو بجانب المجمعات الاستهلاكية.

بينما أخطأ المرشح جابر عبدالصمد بتعليق لافتات لتهنئة المواطنين بعيد الفطر المبارك بدلاً من عيد الأضحى فى أولى هفوات المرشحين بالإسكندرية فى الدعايا الانتخابية للبرلمان القادم.

واستنكر أحمد عبدالعال، صاحب المحال التجارية بالعطارين، الدعاية الانتخابية الزائدة للتهنئة بعيد الأضحى وانتشار اللافتات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية بوسط البلد، خاصة أنهم لم يعرضوا خدماتهم فى تلك الفترة ولم يظهروا مرة آخرى.



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