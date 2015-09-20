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رئيس جامعة بنها: فتحنا قنوات مع أصحاب المصانع والشركات لتشغيل الخريجين

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رئيس جامعة بنها: فتحنا قنوات مع أصحاب المصانع والشركات لتشغيل الخريجين رئيس جامعة بنها: فتحنا قنوات مع أصحاب المصانع والشركات لتشغيل الخريجين
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها أن الجامعة تتعاون مع مشروع "وظائف لائقة" المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع محافظة القليوبية لمساعدتهم فى اللحاق بسوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة فتحت مجالا وقنوات عمل مع الشركات والمصانع فى المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية فى محاولة لجذب أيدى عاملة من الخريجين بجامعة بنها.

جاء ذلك "اليوم " خلال احتفالية ختام برنامج تدريب "ريادة الأعمال الزراعية" بكلية الزراعة بمشتهر بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر وبيرنيلدا هلر سفيرة الدانمارك بالقاهرة وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

وقد توزيع شهادات التقدير على المشاركين فى دورة البرنامج الاخيرة وبلغ عددهم 106 متدربين من طلبة البكالوريوس وخريجى كلية الزراعة بمشتهر فى مجالات رفع مهارات العمل فى المجال الزراعى والتوعية بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إن المحافظة تعمل على تشجيع الشباب على سوق العمل وإنشاء مشروعات صغيرة وعلى العمل الحر والتخلى على فكرة انتظار للعمل الحكومى وتشجيع العمل الحر.

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