محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف حملات إزالة العقارات المخالفة

شدد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة للعقارات المخالفة بحى العجمى وسرعة تنفيذ قراراتها، مؤكدا ضرورة إزالة أنقاض الهدم للعقارات التى يتم تنفيذ الإزالة بها.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها المسيرى ظهر اليوم للحى لمتابعة فعاليات حملة عيش الإسكندرية فى العجمى فى تاسع أيامها، قام خلالها بجولة ميدانية بمنطقة البيطاش وبيانكى وتابع حالة النظافة وأعمال استكمال تنفيذ قرار الإزالة بشارع 9 مع 2 ببيانكى.

فى سياق آخر، شنت مباحث تكونى العجمى حملة مكبرة بقيادة العقيد سامح رفعت، رئيس مباحث التموين وسكرتير عام الحى وإدارة تموين العجمى بكامل قوتها والطب البيطرى والرقابة على الأغذية ومعاون رئيس الحى للخدمات ورخص المحلات وشئون البيئة والرصد البيئى والمتابعة الميدانية.

على الصعيد ذاته قامت منظومة النظافة باستخدام معدات الحى بعمل 57 نقلة بإجمالى وزن 274 طنا، وباستخدام معدات مساعدة بعمل 14 نقلة بإجمالى و94 طنا، كما قامت سيارات الحى بعمل 3 نقلات بإجمالى وزن 16 طن أتربة ليكون المجموع الكلى للأوزان 384 طنا.

وقامت إدارة إشغال الطريق ومدير رخص المحلات بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحى ومعاون رئيس الحى للإزالات بحملة مرور صباحية لمتابعة أعمال البناء المخالف بمنطقة البيطاش وشهر العسل، وأسفرت الحملة عن فك شدة سقف دور أول علوى بعقار مخالف بدون ترخيص على شاطئ البحر بشارع نقابة التطبيقين متفرع من شهر العسل البيطاش، وتم التحفظ على كبشة لودر من أمام عقار مخالف بدون ترخيص شارع شهر العسل البيطاش وتم وقف أعمال البناء.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أطلق هذه الحملة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، وسيقوم فى نهاية هذه الحملة بتقييم الأعمال المقدمة ومدى تحقيقها الهدف المرجو منها، مؤكدا أنه ستتم معاقبة أى مقصر ومتخاذل فى حق المواطن.

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