القبض على سائق حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى منشأة القناطر

القت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض سائق حول منزل ورشه لتصنيع الأسلحة الألية والاتجار فيها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، بدائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة.

كانت معلومات وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، العميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بقيام "عبد الحليم.ف" 39 سائق ومقيم دائرة المركز بتصنيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "عدد طبنجتين صوت مجهولة العيار، ومسدس ساقية عيار 6 مم، وفرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، ومقبض طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم، وعدد جراب طبنجة خزينة طبنجة عيار 9 مم، ودبشك بندقية خرطوش، و3 مقابض فرد خرطوش، و5 أبرة ضرب نار، و6 سوست لتتك فرد خرطوش، و2 خزينة بندقية آلية، و3 تتك لفرد خرطوش، و3 أسلحة أبيض".

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، تحرر محضر بالواقعة واخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.