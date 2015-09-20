إغلاق قناة "مصر الآن" الإخوانية بشكل نهائى

أعلن أحمد عبده، مدير قناة " مصر الآن" التابعة رسميًا لجماعة الإخوان، إغلاق القناة بشكل نهائى وانتهاء مشروعها فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لكنه لم يذكر أسبابًا محددة لإغلاق القناة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر كانت كشفت لـ"اليوم السابع" قبل أسابيع عن الاتجاه لإغلاق القناة بسبب الخلافات داخل جماعة الإخوان، وهو ما أكده بيان صادر عن الجماعة فيما بعد أعلنت خلاله عن توقف القناة عن البث مؤقتًا لكن البيان الأخير لمدير القناة أكد إغلاقها نهائيًا.

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