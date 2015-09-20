هاآرتس: تحذيرات السيسى لإسرائيل من المساس بـ"الأقصى" كانت حادة للغاية

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن تحذيرات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، الأخيرة حول الأحداث فى القدس المحتلة والمسجد "الأقصى" المبارك، لإسرائيل كانت حادة للغاية.

ونقلت الصحيفة العبرية تحذيرات السيسى التى قال فيها: "على العالم والمجتمع الدولى أن يفهموا ارتباط المسلمين بالأماكن المقدسة، وأن المس بها سيؤدى إلى تصعيد بالغ التأثير على السلام والاستقرار، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين أو الإسرائيليين، وإنما لكل المنطقة والعالم بأسره".

وحمل السيسى إسرائيل مسئولية تفاقم الوضع الراهن فى الحرم القدسى، وأكد أنها تخرق مسئوليتها فى الحفاظ على الأماكن المقدسة، مضيفا أن الأحداث تدل على اليأس والإحباط فى صفوف الفلسطينيين بسبب غياب الأفق السياسى والأمل بإنشاء دولة فلسطينية تكون القدس عاصمتها.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بوقف العدوان الإسرائيلى على الحرم القدسى، فيما حذر الملك الأردنى، عبد الله من أن "أى استفزاز آخر فى القدس سيؤثر على العلاقات بين إسرائيل والأردن، وسنضطر، لبالغ الأسف، إلى اتخاذ تدابير".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، عن قلقه إزاء التصعيد فى القدس والحرم القدسى. وقال كيرى فى ختام اجتماعه مع نظيره البريطانى فيليب هاموند فى لندن، إنه يجب إعادة الهدوء إلى القدس، وخاصة فى الحرم القدسى.